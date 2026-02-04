La inflación en la zona euro se desacelera a 1,7% en enero

La inflación en la eurozona se desaceleró en enero a 1,7% interanual, según datos oficiales publicados este miércoles, gracias sobre todo a una reducción de los precios de la energía.

El aumento de los precios al consumo se redujo desde el 2,0% del mes anterior y cayó por debajo del objetivo de 2 puntos porcentuales que se había marcado el Banco Central Europeo (BCE). El dato de enero encaja con las previsiones de los analistas consultados por Bloomberg y FactSet.

La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía, la comida, el alcohol y el tabaco, más volátiles, fue del 2,2% en enero, menor a la de 2,3% de diciembre.

Se espera que el BCE mantenga sin cambios los tipos de interés en la reunión que celebrará el próximo jueves.

El precio de la energía cayó un 4,1% en enero, mucho más de lo que lo había hecho en diciembre (1,9%), según los datos de Eurostat, la oficina europea de estadísticas.

En cambio, el aumento de los precios de la comida, el alcohol y el tabaco se aceleró a 2,7% en enero, frente al 2,5% de diciembre.

