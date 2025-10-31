La inflación en la zona euro se desacelera en octubre hasta 2,1% interanual

La inflación se desaceleró muy ligeramente en octubre en la zona euro, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

El aumento de los precios se situó en 2,1% interanual, frente al 2,2% registrado en septiembre, según un comunicado de Eurostat publicado el viernes.

Los analistas consultados por Bloomberg preveían una desaceleración de la inflación hasta ese nivel.

La inflación subyacente —que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos y sirve de referencia para los expertos— se mantuvo estable en 2,4%.

Dentro de la zona euro, la inflación se moderó notablemente desde el récord del 10,6% interanual alcanzado en octubre de 2022, en el contexto del fuerte aumento de los precios de la energía vinculado a la guerra en Ucrania.

