La inflación en la zona euro se mantuvo estable en noviembre, en el 2,1%, según una nueva estimación

afp_tickers

1 minuto

La inflación se mantuvo estable en la zona euro en el mes de noviembre, en un 2,1% interanual, según la oficina europea de estadísticas Eurostat, que recortó en una décima su anterior cálculo difundido a inicios de mes.

El dato de noviembre es idéntico al de octubre, y se acerca al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de mantener una inflación de en torno al 2% en los 20 países de la moneda común.

La revisión a la baja comunicada este miércoles se debe a que el incremento de precios de productos alimentarios no transformados y de bienes industriales no fue tan alto como se estimó inicialmente.

La inflación subyacente, que excluye la energía y la alimentación, y sirve de referencia para los expertos, quedó confirmada en un 2,4% interanual, el mismo guarismo que en octubre.

A la vista de estos datos, los economistas esperan que en su reunión de política monetaria de este jueves el BCE mantenga sin cambios sus tipos de interés.

fpo/avl/mas