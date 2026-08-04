La inflación en los países desarrollados bajó en junio tras 3 meses de subida, según OCDE

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París, 4 ago (EFE).- La inflación en los países desarrollados y en vías de desarrollo bajó cuatro décimas en junio, para situarse en el 4,2 %, tras haber encadenado tres meses de alzas, indicó este martes la OCDE.

La moderación de los precios de la energía está en el origen de esta bajada de los precios, indicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en un comunicado.

Ésta se redujo en cuatro puntos porcentuales en junio con respecto al mes anterior, para situarse en el 11,7 % en comparación anual, con descensos en 24 de los 37 países de la organización que ofrecieron datos.

Pese a esas bajadas, diez países vieron aumentar la inflación de la energía, y seis registraron un incremento superior al 15 %.

La inflación de los productos alimentarios, por su parte, bajó 0,2 puntos porcentuales para situarse en el 3,4 %, el mismo descenso que sufrió la inflación subyacente, que no tiene en cuenta las variaciones de la energía y de la alimentación, y que se situó en el 3,6 %.

En las economías más desarrolladas, englobadas en el G7, la caída de la inflación fue de cinco décimas, para situarse en el 3 %, con bajadas en todos los componentes de ese grupo excepto en Japón, donde los precios subieron dos décimas.

En la zona euro, la inflación armonizada disminuyó en cuatro décimas para situarse en el 2,8 %, también motivado por la bajada de la energía y la alimentación, que se situó en los niveles más bajos en cinco años.

En los países del G20, que incluyen a economías en desarrollo, la inflación global bajó dos décimas, para situarse en el 4,1 %, con una caída significativa en China, mientras que aumentó en Sudáfrica, Argentina e Indonesia y se mantuvo estable en Arabia Saudí, Brasil e India. EFE

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