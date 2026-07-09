La inflación en México desacelera en junio al 3,37 % y liga su segunda baja mensual

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Ciudad de México, 9 jul (EFE).- La inflación general anual en México mantuvo su tendencia a la baja al ubicarse en 3,37 % en junio, y ligó así su segunda baja mensual, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa se ubicó por debajo del 3,94 % registrado en el mes de mayo, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

El Inegi reportó que en junio la inflación general disminuyó un 0,27 % y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0,28 % y la anual en 4,32 %.

El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3 %, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0,24 % mensual y un 4,03 % anual.

Este nivel también fue menor al 4,19 % registrado en mayo pasado, según datos del Inegi.

Dentro de este componente, las mercancías avanzaron un 0,18 % y los servicios un 0,30 % mensual.

En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3,55 %, mientras que los servicios crecieron un 4,49 %.

Entre las mercancías, los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una inflación anual del 5,08 %, mientras que las mercancías no alimenticias subieron un 2,24 %.

En los servicios, la vivienda aumentó un 3,62 %, la educación un 5,94 % y otros servicios un 5,12 %.

El índice no subyacente, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, disminuyó un 1,65 % mensual, aunque acumuló un alza anual del 3,10 %.

En este rubro destacaron los productos agropecuarios, con un aumento anual del 1,11 %.

Las frutas y verduras se dispararon un 5,56 % anual, mientras que los productos pecuarios bajaron un 6,48 %.

El Inegi explicó que los precios de los productos energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron un 0,08 % mensual.

Los productos con mayor incidencia al alza en junio fueron el aguacate, con un incremento mensual del 24,53 %; la papa y otros tubérculos, con un 9,32 %; la naranja, con el 9,55 %; la cebolla, con un 6,87 %; productos para el cabello, con un 1,38 % y otros alimentos cocinados con 1,31 %.

En contraste, bajaron el chile poblano, un 40,43 %; el jitomate, un 38,98 %; el chile serrano, un 26,88 %; la uva, con un 18,96 %; otros chiles frescos, un 13,99 % y el pepino, un 10,13 %.

Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7,66 %; los seguros y servicios financieros, con un 6,74 % y los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6,63 %.

Por su parte, la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, retrocedió un 0,66 % mensual y un 3,04 % anual en junio.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3,69 %, su menor nivel en 5 años, tras el 4,21 % del 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año. EFE

csr/rcf

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