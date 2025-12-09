La inflación en México escala a 3,8 % al cierre de noviembre

Ciudad de México, 24 nov (EFE).- La tasa de inflación general en México subió a 3,8 % interanual al cierre de noviembre, impulsada por incrementos en energéticos, tarifas oficiales y productos agropecuarios, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato, aunque es mayor al 3,57 % de octubre, está por debajo del 4,21 % con el que cerró 2024 y se da a una semana de que el Banco de México anuncie lo que podría ser su último recorte a la tasa de interés.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró además una variación mensual de 0,66 %, su mayor avance para un noviembre desde 2021, mientras que la inflación quincenal se ubicó en el 0,24 %.

Según el organismo autónomo, el alza estuvo influida principalmente por el comportamiento del índice no subyacente, que aumentó 2,28 % mensual y 1,73 % interanual.

Los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno crecieron 2,97 % debido, sobre todo, a la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de verano en once ciudades del país.

A ello se sumó un repunte de 3,49 % en frutas y verduras.

El Inegi detalló que el índice subyacente, considerado un mejor indicador de la tendencia inflacionaria por excluir componentes de alta volatilidad, avanzó 0,19 % mensual y 4,43 % interanual.

Dentro de este componente, los precios de los servicios subieron 0,39 % y 4,49 % interanual, mientras que las mercancías retrocedieron 0,03 % quincenal y aumentaron 4,37 % interanual, una ligera caída que contrastó con los incrementos observados en alimentos, bebidas y tabaco (0,06 % quincenal, 5,07 % interanual).

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento de 0,85 % quincenal y de 3,93 % a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2024 con una subida del 4,21 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4,66 % de 2023, del 7,82 % de 2022 y del 7,36 % de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

El dato al cierre de noviembre está por encima de la meta del 3 % del Banco de México, que a principios de noviembre rebajó la tasa de interés al 7,25 %, su undécimo recorte consecutivo y tercero de 25 puntos base, tras cuatro de 50 puntos, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.

De acuerdo con la última encuesta del Banco de México al sector privado, los expertos redujeron la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2025 a una estimación del 3,75 %, mientras que el banco central mexicano espera un 3,5 %. EFE

