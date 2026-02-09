La inflación en México repunta en enero al 3,79 % tras haber descendido a finales de 2025

(Corrige año en tercer párrafo, correcto 2025)

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- La tasa de inflación en México se elevó en enero al 3,79 %, con lo que volvió a repuntar tras haber descendido a 3,69 % al final de 2025, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato se publica unos días después de que el Banco de México (Banxico) decidiera hacer una pausa en su reducción de los tipos de interés y dejar la tasa de referencia sin cambios en el 7 %, tras una docena de reducciones consecutivas, en medio del repunte inflacionario y las persistentes tensiones comerciales.

El Inegi reportó que el índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0,38 % en enero de 2026, y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual fue del 0,29 % y la anual del 3,59 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad, subió un 0,60 % mensual y un 4,52 % anual, detalló el Inegi en su reporte.

Mientras que la partida no subyacente decreció un 0,36 % a tasa mensual, aunque se elevó un 1,39 % interanual.

Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías avanzaron un 0,92 % en el mes y un 4,56 % en el año.

En tanto, los servicios avanzaron un 0,30 % mensual y un 4,48 % anual.

En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios disminuyeron un 0,86 % respecto al periodo inmediato anterior pese a crecer un 1,52 % frente al mismo mes del año pasado.

Y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0,03 % en el mes y un 1,28 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, creció un 0,38 % mensual y un 3,60 % anual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7,9 %), los restaurantes y servicios de alojamiento (7,22 %), los servicios educativos (6,01 %), y el cuidado personal, protección social y bienes y diversos (5,72 %)

Mientras que los productos genéricos que más subieron en el mes fueron el limón (21,21 %), los cigarrillos (14,51 %) y los plátanos (12,96 %).

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3,69 %, su menor nivel en cinco años, tras el 4,21 % del 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año. EFE

