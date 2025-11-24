La inflación en México se eleva al 3,61 % en la primera quincena de noviembre

2 minutos

Ciudad de México, 24 nov (EFE).- La tasa de inflación general en México se elevó en la primera quincena de noviembre al 3,61 % interanual, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato, por encima de las expectativas del mercado, es mayor al 3,57 % de todo octubre, pero está por debajo del 4,21 % con el que cerró el 2024.

El índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0,47 % ante los 15 días anteriores, según el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2024 la inflación quincenal fue del 0,37 % y la interanual del 4,56 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía porque elimina artículos de alta volatilidad (alimentos y combustible), aumentó un 0,04 % quincenal y un 4,32 % interanual, detalló el Inegi en su reporte.

La partida de no subyacentes aumentó un 1,93 % a tasa quincenal, y se elevó un 1,29 % interanual.

Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías retrocedieron un 0,19 % en la quincena, pero aumentaron un 4,13 % en el año.

Los servicios avanzaron un 0,25 % quincenal y un 4,50 % interanual.

En los no subyacentes, los agropecuarios crecieron un 0,69 % respecto al periodo inmediato anterior, pero descendieron un -0,41 % frente al mismo lapso del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron un 2,92 % en la quincena, y un 2,66 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento de 0,71 % quincenal y de 3,69 % a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2024 con una subida del 4,21 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4,66 % de 2023, del 7,82 % de 2022 y del 7,36 % de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

El dato de la primera quincena de noviembre está por encima de la meta del 3 % del Banco de México, que a principios de noviembre rebajó la tasa de interés al 7,25 %, su undécimo recorte consecutivo y tercero de 25 puntos base, tras cuatro de 50 puntos, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. EFE

csr/cpy