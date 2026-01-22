La inflación en México se eleva al 3,77 % en la primera quincena de enero

2 minutos

Ciudad de México, 22 ene (EFE).- La inflación en México se elevó al 3,77 % interanual en la primera quincena de enero de 2026, impulsada por un alza en los cigarrillos, los refrescos envasados y los precios en loncherías, fondas, torterías y taquerías, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato es mayor al 3 % objetivo del Banco de México, y también está por encima del 3,69 % que se registró en el mismo periodo del año pasado, mismo porcentaje con el que cerró 2025.

El índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0,31 % ante los 15 días anteriores, según el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2025 la inflación quincenal fue del 0,20 % y la interanual del 3,69 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía porque elimina artículos de alta volatilidad (alimentos y combustible), aumentó un 0,43 % quincenal y un 4,47 % interanual, detalló el Inegi en su reporte.

La partida de no subyacentes aumentó un 1,43 % a tasa quincenal, y se contrajo un 0,12 % interanual.

Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías se elevaron un 0,69 % en la quincena, y un 4,51 % en el año.

Los servicios avanzaron un 0,19 % quincenal y un 4,44 % interanual.

En los no subyacentes, los agropecuarios se contrajeron un 0,20 % respecto al periodo inmediato anterior, pero aumentaron un 1,43 % frente al mismo lapso del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se redujeron un 0,06 % en la quincena y un 1,47 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento de 0,34 % quincenal y de 3,59 % a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una subida de 3,69 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4,21 % del 2024, del 4,66 % de 2023, del 7,82 % de 2022 y del 7,36 % de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

El dato de la primera quincena de diciembre está por encima de la meta del 3 % del Banco de México, que el 18 de diciembre rebajó la tasa de interés al 7 %, su décimo segundo recorte consecutivo y cuarto de 25 puntos base, tras cuatro de 50 puntos, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. EFE

csr/psh