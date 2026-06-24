La inflación en México sigue a la baja y se ubica en 3,55% en la primera quincena de junio

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Ciudad de México, 24 jun (EFE).- La tasa de inflación en México cayó al 3,55 % en la primera quincena de junio, menor al 3,94 % que registró en todo mayo, y mantiene su tendencia a la baja luego de tres meses consecutivos con repuntes, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi reportó que el índice de precios al consumidor (IPC) decreció un 0,11 % respecto a la quincena anterior, y recordó que en el mismo periodo de 2025 la inflación quincenal fue del 0,10 % y la anual del 4,51 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad, subió en los primeros 15 días de junio un 0,19 % mensual y un 4,12 % anual, detalló el Inegi en su informe.

Mientras que la partida no subyacente decreció un 1,14 % a tasa quincenal, pero se elevó un 1,61 % interanual.

Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías avanzaron un 0,11 % en la quincena y un 3,65 % en el año.

En tanto, los servicios avanzaron un 0,27 % quincenal y un 4,57 % anual.

En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios se contrajeron un 0,66 % respecto al periodo inmediato anterior, y disminuyeron un 2,65 % frente a la misma quincena del año pasado.

Mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0,10 % quincenal, y un 3,49 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, se redujo un 0,37 % quincenal y un 3,30 % anual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7,95 %), los seguros y servicios financieros (6,76 %), los restaurantes y servicios de alojamiento (6,73 %), los servicios educativos (5,92 %) y la salud (4,87 %) .

Mientras que los productos genéricos que más subieron en la quincena fueron el aguacate (18,51 %), el transporte aéreo (13,75 %), los hoteles (8,73 %), la papa y otros tubérculos (5,76 %) y los servicios turísticos en paquete (4,07 %).

Los datos se publican luego de que el pasado 16 de abril el Gobierno mexicano presentara una estrategia para contener la inflación, basada en subsidios a combustibles, acuerdos con productores y comercios, así como medidas para mejorar la logística de distribución de alimentos.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3,69 %, su menor nivel en cinco años, tras el 4,21 % del 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año. EFE

csr/ajs