La inflación en Perú registró un alza de 0,04 % y la interanual de 1,33 %

2 minutos

Lima, 1 oct (EFE).- La inflación de septiembre en Perú registró un incremento mensual de 0,04 % por gastos en recreación y salud, principalmente, y un índice interanual de 1,33 % en el acumulado de los últimos doce meses, de acuerdo al informe publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En los nueve primeros meses del año, Perú acumuló una variación de precios de 1,15 %, en tanto que la inflación mensual de Lima Metropolitana, la ciudad más poblada del país, fue de 0,01 % y el índice interanual de 1,36 %.

El incremento de precios de septiembre, el cuarto más bajo del año, estuvo influenciado por las alzas en recreación y cultura (0,17 %), salud, restaurantes y hoteles (0,15 %), así como en bienes y zervicios diversos (0,13 %).

En la división de restaurantes y hoteles, los mayores incrementos de precios se presentaron en los platos de ceviche (0,6 %) y de comida marina (0,5 %), así como las preparaciones criollas y regionales (0,4 %).

En bienes y servicios diversos, destacaron los servicios en salones de belleza y peluquería (0,13 %) y venta de joyas de oro en doce ciudades del país (1,6 %).

Por otro lado, en septiembre también hubo caída de precios en comunicaciones (-0,01 %), bebidas alcohólicas y tabaco (-0,04 %), transporte (-0,05 %) y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,11 %).

Las ciudades peruanas que reportaron los mayores índices de precios al consumidor fueron la selvática Puerto Maldonado con 0,38 %, la surandina Puno con 0,31 %, la también sureña Arequipa con 0,29 % y la norteña Piura con 0,26 %.

Asimismo, once ciudades peruanas registraron índices inflacionarios negativos, entre las que destacan Huancavelica con -0,38 %, Moyobamba -0,34 %, Moquegua -0,28 %, Chachapoyas -0,20 % y Huánuco con -0,18 %.

De acuerdo al índice interanual, a nivel nacional, las mayores alzas se presentaron en la sureña Ica con 2,28 %, y las norteñas Tumbes con 2,09 % y Piura con 2,03 %.

En tanto, Lima Metropolitana tuvo una inflación interanual de 1,36 % y tres ciudades reportaron índices negativos como Huaraz con -0,36 %, Huancavelica con -0,13 % y Moyobamba con -0,04 %.

El Gobierno peruano estima que la inflación anual de 2025 seguirá dentro del rango meta con una proyección de 2,5 % al cierre del año, en un contexto de desaceleración en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) a alrededor de 3 %.EFE

