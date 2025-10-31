La inflación en Portugal cae al 2,3 % interanual en octubre

Lisboa, 31 oct (EFE).- La inflación en Portugal registró en octubre un aumento interanual del 2,3 %, una décima porcentual menos que el mes anterior, según los datos preliminares publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

La inflación subyacente, que excluye productos alimentarios no procesados y energéticos, creció hasta el 2,1 %, una décima porcentual más que lo registrado en septiembre.

La variación del índice de los productos energéticos disminuyó hasta el -1,2 % (0,3 % en septiembre), mientras que la de los productos alimentarios no procesados reculó hasta el 6,1 % (7 % un mes antes).

Si se compara con el mes anterior, la variación del índice de precios al consumo (IPC) habría sido nula (0,9 % en septiembre y 0,1 % hace un año).

El INE estima una variación media en los últimos doce meses del 2,4 %, sin cambios respecto a septiembre.

El índice armonizado de precios al consumidor (IHPC), usado para comparar las cuentas de los países miembros de la Unión Europea, registró un crecimiento interanual del 2 % en octubre, una décima porcentual más que un mes antes. EFE

