La inflación en Portugal sube al 2,8 % en agosto

Lisboa, 29 ago (EFE).- La inflación en Portugal tuvo un aumento interanual del 2,8 % en agosto, dos décimas porcentuales más que en el mes anterior, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

La entidad estadística precisó este viernes en un comunicado que, por otro lado, la inflación subyacente (excluyendo productos alimentarios no procesados y energéticos) se mantuvo en el 2,5 %, el mismo valor que en julio.

La variación del índice de los productos energéticos fue del -0,2 % (en julio fue del -1,1 %), mientras que la de los productos alimentarios no procesados volvió a acelerar hasta el 7 % interanual (del 6,1 % un mes antes).

Si se compara con el mes anterior, la variación del índice de precios al consumo (IPC) fue del -0,2 % (en julio fue del -0,4 % y en agosto de 2024 se situó en el -0,3 %).

El INE estima que en los últimos doce meses la variación fue del 2,4 %, una décima porcentual más que en el mes anterior.

El índice armonizado de precios al consumidor (IHPC), usado para comparar las cuentas de los países miembros de la Unión Europea, registró una variación interanual del 2,5 %, el mismo valor que en julio. EFE

