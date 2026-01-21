La inflación en Reino Unido acelera al 3,4% interanual en diciembre

afp_tickers

1 minuto

La inflación en Reino Unido se aceleró en diciembre a 3,4% interanual, informó el miércoles la Oficina Nacional de Estadística (ONE), lo cual refuerza la percepción de que el Banco de Inglaterra evitará cortar los intereses en febrero.

El índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre fue superior al 3,2% de noviembre.

La aceleración inflacionaria del mes pasado se explica principalmente por el aumento en los precios del tabaco y de ciertos productos alimentarios, así como por el incremento en las tarifas aéreas, explicó Grant Fitzner, economista jefe de la ONE.

Esos factores fueron compensados en parte por una desaceleración de la inflación de los alquileres, así como por la baja de los precios de ciertos bienes y servicios de ocio y cultura.

Al gobierno británico le ha costado cumplir su promesa de recuperar el crecimiento económico en un contexto mundial alterado, en especial por las amenazas comerciales de Donald Trump.

Reino Unido registró en noviembre un crecimiento más fuerte de lo previsto, de 0,3%, pero el gobierno lidia con una tasa de desempleo en su nivel más alto en cinco años, de 5,1%.

zap/er/mas/ahg