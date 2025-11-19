La inflación en Reino Unido se desacelera al 3,6% antes del presupuesto

La inflación en Reino Unido se moderó en octubre al 3,6% interanual, un pequeño respiro para el Gobierno laborista a una semana de la presentación de su presupuesto de 2026, indicó el miércoles la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

La cifra es inferior al 3,8% registrado en septiembre.

El Gobierno presentará su presupuesto el 26 de noviembre, y se espera que incluya aumentos de impuestos para reducir la deuda pública y financiar la inversión en servicios.

«Esta desaceleración inflacionaria es una buena noticia para los hogares y negocios en el país, pero estoy decidida a hacer más por reducir los precios», declaró en un comunicado la ministra de Finanzas, Rachel Reeves.

«Es por eso que en el presupuesto de la próxima semana tomaré decisiones justas para atender las prioridades del público de reducir las listas de espera del Servicio Nacional de Salud, cortar la deuda y el costo de vida», agregó.

Según la ONS, la moderación de la inflación en octubre se debió principalmente a que los precios del gas y la electricidad aumentaron menos que el año anterior.

Los analistas anticipan que la caída de la inflación podría llevar al Banco de Inglaterra (el banco central británico) a reducir su principal tipo de interés en diciembre.

