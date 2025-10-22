La inflación en Reino Unido se mantiene alta antes del presupuesto clave

La inflación en el Reino Unido se mantuvo en septiembre en el 3,8% interanual, anunció el miércoles la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), un nivel todavía elevado que presiona al gobierno antes de presentar sus presupuestos.

«No estoy satisfecha con estas cifras», admitió en un comunicado la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, que debe presentar a finales de noviembre el proyecto de cuentas públicas para 2026-2027.

Reeves dijo estar «decidida» a apoyar a quienes «tienen dificultades para hacer frente al aumento de las facturas y al costo de vida».

Durante meses, los británicos especulan sobre posibles subidas de impuestos en este presupuesto, que se han vuelto casi inevitables dada la combinación de alta inflación, lento crecimiento y un déficit creciente.

La popularidad del primer ministro laborista Keir Starmer cayó en picado, con críticas incluso desde dentro de su partido. En los sondeos, el partido de extrema derecha Reform UK aparece en cabeza.

