The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

La inflación en Reino Unido se mantuvo en un 2,8% en mayo pese a la guerra en Oriente Medio

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

La inflación se mantuvo estable en mayo en Reino Unido, en un 2,8% interanual, anunció este miércoles Oficina Nacional de Estadística (ONS). 

Esta buena noticia para los hogares británicos sorprendió a los economistas, que esperaban un repunte de los precios en mayo. 

También supone un alivio para el gobierno del primer ministro laborista Keir Starmer, en plena crisis política.

Los precios habían aumentado un 3,3% en marzo, pero retrocedieron en abril con la entrada en vigor de dos mecanismos destinados a reducir las facturas energéticas de los hogares, decididos antes de la guerra en Oriente Medio.

ode/cla/abx/meb/avl

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR