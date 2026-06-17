La inflación en Reino Unido se mantuvo en un 2,8% en mayo pese a la guerra en Oriente Medio

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La inflación se mantuvo estable en mayo en Reino Unido, en un 2,8% interanual, anunció este miércoles Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Esta buena noticia para los hogares británicos sorprendió a los economistas, que esperaban un repunte de los precios en mayo.

También supone un alivio para el gobierno del primer ministro laborista Keir Starmer, en plena crisis política.

Los precios habían aumentado un 3,3% en marzo, pero retrocedieron en abril con la entrada en vigor de dos mecanismos destinados a reducir las facturas energéticas de los hogares, decididos antes de la guerra en Oriente Medio.

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