La inflación en Turquía baja medio punto y se sitúa en el 32,95 % interanual

Estambul, 3 sep (EFE).- La inflación interanual se ha situado en agosto en un 32,95 %, poco más de medio punto menos respecto a la de julio, informó este miércoles el Instituto Estadístico de Turquía (TÜIK).

La evolución de los precios sigue así la curva descendiente iniciada en junio del año pasado, pero ralentizando la dinámica hasta casi estancarse y dificultando el objetivo de alcanzar una inflación del 24 % a final del año, marcado por el Banco Central turco.

Los precios de agosto subieron un 2 % respecto a julio, con el sector de las bebidas alcohólicas (un 6 %), la alimentación (un 3 %) y la vivienda (2,7 %) por encima de la media, si bien en el cuadro interanual, la vivienda, con un 53 % de subida, es el mayor impulsor del encarecimiento.

La media inflacionaria de los últimos doce meses, cifra que determina la subida anual en los contratos de alquileres, se sitúa este mes en el 39 %.

Al mismo tiempo, la lira turca continúa su lenta devaluación respecto al dólar estadounidense, con la pérdida de un 1 % en los últimos 30 días, al igual que en los meses anteriores, aunque ya acumula un 17 % desde agosto de 2024, debido a una caída brusca en marzo pasado.

Un dólar equivale ahora a 41 liras, mientras que el valor de la lira respecto al euro, cercano a las 48 liras, oscila algo más, acorde a los vaivenes del mercado de divisas de la moneda europea frente a la norteamericana.EFE

