La inflación en Uruguay baja al interanual 3,11 % en febrero

Montevideo, 4 mar (EFE).- La inflación interanual bajó en Uruguay a un 3,11 % en el mes de febrero y llegó de esa forma a 33 meses consecutivos dentro del rango de tolerancia fijado por el Gobierno, que va del 3 % al 6 %.

Así lo indica el informe del Índice de Precios del Consumo publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, que apunta que la variación mensual de la inflación fue de 0,35 % y la variación acumulada anual de 1,27 %.

Este explica, además, que las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen de las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,20 %); Mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares (0,06 %); Recreación, deporte y cultura (-0,05 %) y Cuidado personal, protección social y bienes diversos (0,04 %).

Un día antes de la publicación de este informe, el Banco Central del Uruguay decidió reducir en 75 puntos básicos su Tasa de Política Monetaria (TPM) para fijarla en el 5,75 %, en una decisión que busca profundizar la fase expansiva de su política macroeconómica ante el actual escenario local e internacional.

La medida fue adoptada en el marco de una reunión adicional del Comité de Política Monetaria (Copom), instancia que la autoridad financiera había convocado especialmente para el mes de marzo con el objetivo de contar con la flexibilidad necesaria para evaluar el sesgo expansivo de la política monetaria.

El Directorio del Banco Central fundamentó esta tendencia a la baja en el comportamiento de los precios, ya que la inflación en Uruguay había disminuido por séptimo mes consecutivo y se ubicaba en el 3,46 %, acercándose al piso del rango de tolerancia de la entidad.

En el mes de enero, la principal entidad financiera del país suramericano ya había disminuido la TPM en 100 puntos básicos, dejándola en el 6,5 % y marcando el ingreso oficial a una política expansiva. Esta rebaja estuvo precedida por recortes de 50 puntos básicos en diciembre y de 25 en noviembre. EFE

