La inflación en Uruguay sube a 4,27 % en julio

Compartir

2 minutos

Montevideo, 5 ago (EFE).- La inflación interanual de Uruguay fue de 4,27 % el pasado julio y se mantuvo por cuarto mes consecutivo dentro del rango de tolerancia fijado por el Gobierno, que va del 3 % al 6 %, tras haber estado por debajo en marzo.

Así lo indica el informe del Índice de Precios del Consumo publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, que apunta que la variación mensual de la inflación fue de 0,07 % y la variación acumulada anual de 3,40 %.

También explica que las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,17 %), Ropa y Calzado (-0,06 %), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,06 %), Transporte (-0,18 %), y Restaurantes y servicios de alojamiento (0,05 %).

En julio, el Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5,75 %, al evaluar que la inflación general se encuentra en una trayectoria de convergencia hacia la meta oficial del 4,5 % estipulada para el Horizonte de Política Monetaria.

La autoridad monetaria explicó que las expectativas inflacionarias permanecen alineadas de manera sólida con los objetivos del organismo emisor, aun con las recientes presiones externas sobre los precios.

A pesar de que las proyecciones muestran que la inflación podría situarse de manera transitoria por encima de la meta en el corto plazo, las expectativas de la entidad a 24 meses se mantienen ancladas.

En su reciente visita a Uruguay, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, felicitó al ente emisor uruguayo por haber logrado reducir la inflación y anclar las expectativas del mercado y sugirió no apresurarse a fijar una meta más baja que la actual. EFE

dcf/eav