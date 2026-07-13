La inflación en Venezuela se dispara a 13,8 % en junio, mes de los terremotos

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Caracas, 13 jul (EFE).- La inflación de Venezuela se disparó a 13,8 % en junio, el mes de los devastadores terremotos que afectaron la zona norte del país, informó este lunes el Banco Central (BCV), lo que representa un incremento con respecto a mayo cuando la inflación fue de 6,3 %.

El porcentaje de junio es el tercero más alto del año, detrás de los registrados en enero cuando fue de 32,6 %, y febrero cuando se registró en 14,6 %.

Asimismo, la inflación acumulada se ubicó en 129,8 %, dijo el ente emisor, que también registró un incremento en el sector transporte con 16,2 %, seguido por el servicio de educación con 15,2 %, servicio de vivienda con 14,9 %.

Aunque el BCV no explicó las razones, el incremento se registró en el mismo mes que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado día 24 que han dejado hasta el momento 4.561 muertos, 16.740 heridos y a 17.907 personas sin vivienda.

El incremento además supone un cambio de dirección en la estimación que había hecho el presidente del ente emisor, Luis Pérez, el pasado mayo cuando auguró una inflación de un dígito para el resto del año.

La semana pasada, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habló con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que el país pueda acceder a parte de sus activos retenidos por el organismo internacional para afrontar la emergencia de los devastadores terremotos.

En junio, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó en 6.700 millones de dólares las pérdidas económicas en el país tras el doble terremoto. EFE

scv/bam/lnm