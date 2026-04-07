La inflación energética en la OCDE era negativa del 0,6 % antes de la guerra en Irán

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París, 7 abr (EFE).- La inflación energética en el conjunto de la OCDE era negativa del 0,6 % a finales de febrero, igual que en enero, antes de que se hicieran sentir los efectos de la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel contra Irán, y la inflación general subió una décima al 3,4 %, por los alimentos.

Los precios de la energía habían bajado en 24 de la treintena de países miembros para los que hay cifras desglosadas entre febrero de 2025 y febrero de 2026, según las estadísticas publicadas este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los alimentos, por su parte, aumentaron un 4 % en esos doce meses, tres décimas más que el incremento constatado en enero, y eso explica en buena medida el pequeño repunte de la inflación.

Todo ello antes de que se pudieran notar los efectos de la escalada de precios de la energía por la guerra en Oriente Medio y el cierre prácticamente total del estrecho de Ormuz, por el que transitaba en torno a una quinta parte del petróleo del gas y del petróleo que se consume en el mundo.

La inflación general se mantuvo estable en el 2,3 % en España en febrero, superior a la del conjunto de la zona euro, donde subió dos décimas desde enero al 1,9 %.

No obstante, la inflación acumulada desde diciembre de 2019 en España, antes de la pandemia, era hasta febrero algo inferior al de la eurozona (22,2 %, frente al 23,1 %) y claramente inferior a la de toda la OCDE (36,1 %).

Costa Rica siguió siendo el único país del conocido como el ‘club de los países desarrollados’ con una inflación negativa en febrero, en concreto del -2,7 %, frente al -2,5 % un mes antes, y eso sobre todo por el bajón de la energía (-9,6 % en febrero tras -7,9 % en enero).

En cuanto a los otros tres países latinoamericanos, la inflación bajó cuatro décimas en febrero en Chile al 2,4 % y una décima en Colombia al 5,3 %, mientras progresó dos décimas en México al 4 %.

En el G7, el grupo de los siete países más ricos del mundo, únicamente estuvo por encima del 2 % en Estados Unidos (2,4 %) y en Reino Unido (3,2 %). En ambos casos, se mantuvo al mismo nivel que en enero.

En el resto de miembros del G7, los precios en doce meses hasta febrero habían experimentado un alza del 0,9 % en Francia (0,3 % en enero), del 1,8 % en Canadá (frente al 2,3 %), del 1,3 % en Japón (frente al 1,5 %), del 1,9 % en Alemania (frente al 2,1 %) y del 1,5 % en Italia (frente al 1 %). EFE

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