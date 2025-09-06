The Swiss voice in the world since 1935

La inflación interanual de Colombia baja y cierra agosto en 5,10 %

Bogotá, 5 sep (EFE).- La inflación interanual de Colombia fue del 5,10 % en agosto, 1,02 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo mes del año anterior, cuando fue del 6,12 %, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El organismo también detalló en un comunicado que la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en agosto fue del 0,19 %, superior a la registrada en el mismo mes de 2024, que fue del 0,00 %.

«El comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2025 (0,19 %) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles», mencionó la entidad.

En este sentido, el DANE señaló que las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Bebidas alcohólicas y tabaco (0,59 %) y Restaurantes y hoteles (0,49 %).

En cuanto a la variación del IPC interanual, del 5,10 %, se debió principalmente a la variación de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Al respecto, el DANE detalló que la división Educación registró una variación anual del 7,87 %, «siendo esta la mayor variación anual», en tanto que la división Restaurantes y hoteles registró una variación anual del 7,78 %.

El IPC en el año corrido (enero-agosto) se ubicó en 4,22 %, es decir 0,11 puntos porcentuales menor que el reportado en el mismo período del año anterior, cuando fue de 4,33 %.

El comportamiento del IPC en lo que va del año se explicó principalmente por la variación de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En lo que va de 2025 destacó la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una variación de 6,13 %, agregó el DANE. EFE

