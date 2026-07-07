La inflación interanual de Colombia en junio subió al 6,14 %

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Bogotá, 7 jul (EFE).- La inflación interanual de Colombia fue del 6,14 % en junio, una subida de 1,32 puntos porcentuales frente al 4,82 % registrado en el mismo mes de 2025, informó este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Además, en lo corrido de 2026 la inflación acumuló una variación del 4,77 %, superior al 3,74 % registrado en el primer semestre del año pasado.

El comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) «se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas», señaló el DANE.

La mayor variación interanual correspondió a Restaurantes y hoteles, con un 9,59 %, seguida por Salud (8,39 %), Educación (7,57 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (7,02 %) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,83 %). En contraste, las menores variaciones fueron las de Prendas de vestir y calzado (2,98 %) y Recreación y cultura (3,92 %).

Por otra parte, el DANE reveló que la inflación mensual de junio fue del 0,39 %.

Las mayores variaciones mensuales se presentaron en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67 %) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52 %), mientras que Información y comunicación fue la única división que registró una variación negativa, con -0,02 %.

En el primer semestre del año, el comportamiento del IPC estuvo explicado principalmente por las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La mayor variación acumulada entre enero y junio correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,55 %), seguida por Restaurantes y hoteles (6,43 %), Educación (5,90 %) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,59 %).

En contraste, Prendas de vestir y calzado registró el menor incremento, con 2,39 %. EFE

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