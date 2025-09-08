The Swiss voice in the world since 1935

La inflación interanual de República Dominicana se ubicó en agosto en el 3.71 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 8 sep (EFE).- La inflación interanual se situó en agosto pasado en República Dominicana en el 3.71 por ciento, después de que registrarse ese mes una variación del índice de precios al consumidor (IPC) del 0.71 por ciento, informó este lunes el Banco Central (BCRD).

Con este resultado, destacó el banco emisor, la inflación ha permanecido en el rango meta del programa monetario de 4.0 % ± 1.0 % durante los últimos 28 meses y se encuentra entre las más bajas de las economías no dolarizadas de América Latina.

Asimismo, el órgano monetario destacó en su reporte que la inflación subyacente interanual se ubicó en 4.32 % en agosto, permaneciendo dentro del objetivo de 4.0 % ± 1.0 %.

Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco, señaló.EFE

mf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR