La inflación interanual de Turquía sube al 32,6 %, máximo en medio año

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Estambul, 5 jun (EFE).- La inflación interanual de Turquía subió ligeramente en mayo hasta el 32,6 %, dos décimas más que en abril, su nivel más alto desde octubre pasado, informó este viernes el Instituto Estadístico turco (TÜIK).

La subida de precios entre abril y mayo fue menos pronunciada que en abril, cuando los precios subieron con fuerza a causa del encarecimiento de los carburantes debido a la guerra en Irán.

Los sectores con mayor inflación interanual en mayo fueron la enseñanza privada, con un 50 %, y la vivienda, con un 45 %, seguidos por la alimentación, con un 35 %.

La dinámica de bajada de la inflación, iniciada en junio de 2024 tras situarse en el 75 % en mayo de aquel año, parece haberse parado casi por completo desde agosto pasado, ya que desde entonces oscila entre el 30 y 33 %.

El dato oficial de la inflación interanual es muy inferior al que calcula ENAG, un grupo independiente de académicos y economistas, que estima el valor real en un 53,1 %.

El Banco Central de Turquía, que considera la lucha contra la inflación su prioridad principal, recortó los tipos de interés por última vez en enero pasado, colocándolos en un 37 %, nivel en el que los ha mantenido desde entonces. EFE

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