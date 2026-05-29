La inflación interanual en Alemania se desacelera a 2,6% en mayo

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La inflación interanual en Alemania se desaceleró a 2,6% en mayo, más de lo esperado, gracias a un encarecimiento mitigado de la energía en un contexto de esperanza en que se reabra el estrecho de Ormuz, según datos provisionales publicados este viernes.

Los precios de la energía subieron en mayo un 6,6% respecto al año anterior, tras haber repuntado 10,1% en abril, según un comunicado de la oficina nacional de estadísticas, Destatis.

Los analistas consultados por Factset apostaban por una tasa de inflación de 2,7%, tras el 2,9% registrado en abril.

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