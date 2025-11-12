La inflación interanual en Alemania se situó en el 2,3 % en octubre

Berlín, 12 nov (EFE).- La Oficina Federal de Estadística (Destatis) de Alemania confirmó este miércoles que la inflación interanual se situó en el 2,3 % en octubre, tres décimas por encima del valor calculado para septiembre de este año.

En su dato adelantado para octubre, Destatis ya calculó en el 2,3 % la inflación para el mes pasado.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de los alimentos y de la energía, se situó en octubre en el 2,8 %, idéntico valor al de septiembre.

Los precios de los servicios, por su parte, aumentaron un 3,5 % en octubre de este año respecto al mismo mes de 2024, después de que en septiembre de 2025 el alza fuera del 3,4 %.

«El aumento por encima de la media de los precios de los servicios siguió impulsando la inflación», señaló en un comunicado de Destatis la presidenta de dicho organismo germano, Ruth Brand.

Los precios de los productos energéticos mantuvieron su bajada en octubre, mes en el que el abaratamiento interanual fue del 0,9 %.

«Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, la energía doméstica se abarató un 1,7 %», añadió el comunicado de Destatis.

Este organismo germano también confirmó el dato avanzado relativo al IPC armonizado para Alemania, calculado con criterios comunitarios, que se elevó en octubre un 2,3 % en términos interanuales, además de subir un 0,3 % con respecto al mes anterior. EFE

