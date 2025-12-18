The Swiss voice in the world since 1935
La inflación interanual en EE.UU. en noviembre cae hasta el 2,7 %

Washington, 18 dic (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. decreció en noviembre hasta el 2,7 %, tres décimas menos frente al dato de septiembre, informó este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) que publica por primera vez las cifras claves de inflación desde el fin del reciente cierre federal, que impidió la recopilación de información en octubre.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, también cayó hasta situarse en un 2,6 %, una caída de cuatro décimas con respecto al reporte anterior, por debajo de las estimaciones de expertos, que pronosticaban una tendencia de aumento estable debido al impacto de la política arancelaria del presidente Donald Trump. EFE

