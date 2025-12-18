La inflación interanual en EE.UU. en noviembre cae hasta el 2,7 %

(Actualiza con reacción de la Casa Blanca)

Washington, 18 dic (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se redujo en noviembre hasta el 2,7 %, tres décimas menos frente al dato de septiembre, informó este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) que publica por primera vez las cifras claves de inflación desde el fin del reciente cierre federal, que impidió la recopilación de información en octubre.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, también cayó hasta situarse en un 2,6 %, una bajada de cuatro décimas con respecto al reporte anterior, por debajo de las estimaciones de expertos, que pronosticaban una tendencia de aumento estable debido al impacto de la política arancelaria del presidente Donald Trump.

Estos índices, publicados hoy con más de una semana de retraso, no llegaron a las predicciones en torno al 3,1 % de los analistas, aunque se mantienen por encima de la meta que la Reserva Federal (Fed) utiliza como referencia para sus decisiones sobre política monetaria.

La Casa Blanca celebró estos indicadores como una validación del éxito económico que Trump asegura haber obtenido en los últimos meses.

«Tal como el presidente Trump dijo a los estadounidenses anoche: la inflación sigue bajando, los salarios siguen subiendo y Estados Unidos se encamina hacia un auge económico histórico», dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Leavitt resaltó que la inflación subyacente se encuentre «en su nivel más bajo en varios años» y aplaudió que los precios de los alimentos, los medicamentos y la gasolina sigan bajando. «¡Los estadounidenses pueden esperar que esta tendencia de precios más bajos y salarios más altos continúe durante el próximo año!», prometió.

En términos mensuales, entre noviembre y septiembre, tanto la inflación como el dato subyacente mostraron una subida de un 0,2 %, frente al repunte anterior del 0,3 % y 0,2 %, respectivamente.

El índice de energía aumentó un 1,1 % en estos dos meses, posicionándose nuevamente como el factor que más influyó en el aumento de todos los artículos. El índice de la gasolina subió un 0,9 %.

El precio de los alimentos repuntó un 0,1 % en este período, después de registrar un incremento del 0,2 % en septiembre.

En términos interanuales, la energía aumentó un 4,2 % y los alimentos en un 2,6 %.

La publicación del IPC correspondiente a octubre fue cancelada porque no fue posible recopilar los datos de precios de forma retroactiva, tras la paralización de la Administración Central en octubre y parte de noviembre, cuando tampoco se dieron a conocer los datos de desempleo y las estimaciones del Producto Interior Bruto.

Durante el histórico cierre de 43 días, la inflación fue la excepción en el apagón de índices económicos oficiales, debido a su importancia para el cálculo del ajuste de la vida y los consiguientes aumentos de los beneficios de la Seguridad Social.

Los datos de septiembre, publicados durante la paralización, mostraron que la inflación repuntó hasta un 3 % interanual, un incremento de una décima con respecto al dato de agosto. La inflación subyacente también se situó en un 3 %, con una ligera disminución frente al 3,1 % del mes anterior.

La imposibilidad de publicar datos macroeconómicos considerados clave han restado claridad al análisis del incierto panorama económico actual y complicado el trabajo de Fed en sus decisiones de política monetaria. EFE

