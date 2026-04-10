La inflación interanual en EE.UU. repuntó al 3,3 % en marzo

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Washington, 10 abr (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. repuntó en marzo hasta un 3,3 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado, que preveían una subida impulsada por los altos precios de la gasolina debido a la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos aumentó al 2,6 %, una décima más que en febrero. EFE

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