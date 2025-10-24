La inflación interanual en EE.UU. repunta en septiembre, hasta el 3 %

1 minuto

Washington, 24 oct (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. subió un 3 % interanual en septiembre, un incremento de una décima con respecto al dato de agosto, informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) que publica estas cifras de manera extraordinaria durante el cierre del Gobierno federal.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, se situó también en un 3 %, una ligera disminución de una décima frente al dato del mes anterior, aunque en línea con la tendencia de aumento gradual de precios prevista por expertos debido al impacto de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. EFE

ygg/rf