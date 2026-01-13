La inflación interanual en EE.UU. se mantiene en un 2,7 % en diciembre de 2025

Washington, 13 ene (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se mantuvo en un 2,7 % en diciembre de 2025, al mismo nivel del dato de noviembre y a tono con las predicciones del mercado, según informó este martes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, también se mantuvo estable en un 2,6 % respecto al mes anterior, pero ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, que pronosticaban un índice más elevado debido a los efectos aún palpables de la política arancelaria del presidente Donald Trump. EFE

