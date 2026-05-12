La inflación interanual en EE.UU. subió al 3,8 % en abril por el alza de la energía

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Washington, 12 may (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. aumentó en abril hasta el 3,8 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023 y ligeramente por encima de los pronósticos del mercado, que preveían la continuación de la tendencia alcista impulsada por el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, aumentó al 2,8 %, dos décimas más que en marzo, informó este martes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). EFE

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