La inflación interanual en EEUU saltó al 3,3 % en marzo por el efecto de la guerra en Irán

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Washington, 10 abr (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. repuntó en marzo hasta un 3,3 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2,4 % de febrero impulsada por los altos precios de la gasolina debido a la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los índices de energía y los alimentos aumentó al 2,6 %, una décima más que en febrero, informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), a tono con el moderado impacto estimado de los aranceles del presidente Donald Trump, antes del posible incremento derivado del conflicto en Oriente Medio.

La guerra de EE.UU. e Israel contra la República Islámica ha sumido a los mercados en la incertidumbre y disparado el precio de los hidrocarburos debido a la interrupción del paso de tanqueros por el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán como represalia por la guerra y de cuya reapertura depende el actual cese el fuego.

En términos mensuales, la inflación subió un 0,9 % en el tercer mes del 2026, después del incremento del 0,3 % anterior.

La inflación subyacente registró un aumento intermensual del 0,2 %, al mismo nivel de febrero, reveló el reporte del BLS.

El índice de energía se ubicó como el principal motor de la subida, con un aumento del 10,9 % en marzo, impulsado por un aumento del 21,2 % en el índice de la gasolina, que representó casi tres cuartas partes del incremento mensual del índice general.

El coste de la vivienda, usualmente el dato que más contribuye a la crecida del CPI, aumentó un 0,3 %, mientras que el precio de los alimentos se mantuvo sin cambios en marzo después de subir un 0,4 % en febrero y el de alimentos fuera del hogar subió un 0,2 %.

En términos interanuales el componente de energía aumentó un 12,5 %, mientras que el de alimentos creció un 2,7 %.

Las tarifas aéreas, la ropa, el mobiliario del hogar, la educación y los vehículos nuevos estuvieron estuvieron entre los índices que aumentaron en marzo.

Entre los que disminuyeron se incluyen la atención médica, el cuidado personal y los automóviles y camiones usados.

La inflación, junto a los datos de desempleo y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le servirá a la Reserva Federal para tomar decisiones en materia de política monetaria durante su próxima reunión prevista para los próximos 28 y 29 de abril. EFE

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