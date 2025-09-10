La inflación interanual en Egipto se desacelera y se sitúa en el 11,2 % en agosto

1 minuto

El Cairo, 10 sep (EFE).- La tasa de inflación interanual de Egipto se desaceleró nuevamente en agosto de 2025 y se situó en el 11,2 %, frente al 13,1 % registrado en julio, cifra que contrasta con el 25,6 % de inflación interanual registrado en el mismo mes del año anterior, según datos publicados este miércoles por la Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas de Egipto (CAPMAS).

«La tasa de inflación interanual para toda la república se situó en el 11,2% en agosto de 2025, frente al 13,1% de julio de 2025», destacó CAPMAS en un comunicado.

Además, señaló que el índice general de precios al consumidor para toda la república alcanzó 257,1 puntos para el mes de agosto de 2025, un incremento de 0,2% con respecto a julio.

Las principales razones de este incremento son la subida de los precios de los cereales y el pan en un 0,1 %; los lácteos, quesos y huevos en un 0,8 %; aceites y grasas en un 0,1 %; verduras en un 3,8 %; café, té y cacao en un 0,1 % y del grupo del tabaco en un 1,0 %.

Esto a pesar de una disminución de los precios de las carnes y aves de corral (-1,3 %); pescados y mariscos (-0,5 %); frutas (-0,5 %); azúcar y alimentos azucarados (-0,4 %); turismo organizado (-9,2 %) y servicios de transporte (-0,8 %). EFE

