The Swiss voice in the world since 1935

La inflación interanual en Francia baja una décima en agosto al 0,9 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 29 ago (EFE).- La inflación interanual en Francia ha bajado una décima en agosto al 0,9 %, esencialmente por una ralentización de la subida de los precios de los servicios, en particular los de los transportes, indica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) al publicar las cifras mensuales provisionales.

El aumento de los servicios en doce meses, que era del 2,5 % en julio, ha pasado al 2,1 % en agosto, precisa el INSEE en un comunicado.

Los precios de los productos manufacturados, que se habían reducido un 0,2 % entre julio de 2024 y julio de 2025, han disminuido un poco más en doce meses en agosto, en concreto un 0,3 %

En el sentido opuesto, los precios de la energía han experimentado una caída interanual menos pronunciada: era del 7,2 % en julio y ha sido del 6,2 % en agosto.

Los alimentos han mantenido el mismo ritmo de ascenso, del 1,6 %.

El índice de precios armonizado en Francia, que es el que se utiliza para las comparaciones con otros países europeos, el INSEE lo estima provisionalmente en el 0,8 % este mes, una décima menos que el anterior. EFE

ac/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR