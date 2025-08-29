La inflación interanual en Francia baja una décima en agosto al 0,9 %

París, 29 ago (EFE).- La inflación interanual en Francia ha bajado una décima en agosto al 0,9 %, esencialmente por una ralentización de la subida de los precios de los servicios, en particular los de los transportes, indica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) al publicar las cifras mensuales provisionales.

El aumento de los servicios en doce meses, que era del 2,5 % en julio, ha pasado al 2,1 % en agosto, precisa el INSEE en un comunicado.

Los precios de los productos manufacturados, que se habían reducido un 0,2 % entre julio de 2024 y julio de 2025, han disminuido un poco más en doce meses en agosto, en concreto un 0,3 %

En el sentido opuesto, los precios de la energía han experimentado una caída interanual menos pronunciada: era del 7,2 % en julio y ha sido del 6,2 % en agosto.

Los alimentos han mantenido el mismo ritmo de ascenso, del 1,6 %.

El índice de precios armonizado en Francia, que es el que se utiliza para las comparaciones con otros países europeos, el INSEE lo estima provisionalmente en el 0,8 % este mes, una décima menos que el anterior. EFE

