La inflación interanual en Francia baja una décima en diciembre y se sitúa en 0,8%

1 minuto

París, 6 ene (EFE).- La inflación interanual en Francia se redujo una décima en diciembre y se situó en el 0,8 %, según la estimación provisional publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

El INSEE explicó esta desaceleración por la disminución de los precios de la energía (-6,8 %), en particular de los productos petrolíferos.

Por el contrario, según sus estimaciones provisionales, los precios de los alimentos se acelerarán (+1,7 %), sobre todo los de los productos frescos, mientras que la inflación interanual de los productos manufacturados bajará a un ritmo menos sostenido que el mes anterior (-0,4 %) y la de los servicios (+2,2 %) y el tabaco (4,1 %) evolucionarán al mismo ritmo que en noviembre.

En cuanto al índice de precios al consumo armonizado, utilizado para las comparaciones entre miembros de la Unión Europea, la inflación interanual aumentará un 0,7 % en diciembre de 2025 en Francia, tras el 0,8 % registrado en noviembre. EFE

