La inflación interanual en Francia se reduce al 0,3 % en enero, cinco décimas menos

París, 3 feb (EFE).- La inflación interanual en Francia se redujo al 0,3 % en enero, cinco décimas menos que en diciembre, sobre todo por una aceleración de la caída de los precios de la energía y de los productos manufacturados, en particular el vestido y el calzado.

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que este martes publicó las cifras provisionales de enero, destacó que los precios de la energía entre enero de 2025 y enero de 2026 cayeron un 7,8 %, frente a un recorte del 6,8 % un mes antes.

En cuanto a los productos manufacturados, el descenso interanual en enero fue del 1,2 %, comparado con el 0,4 % en diciembre.

Además, los precios de los servicios registraron un incremento del 1,8 % en doce meses hasta enero, tres décimas menos que hasta diciembre.

Por el contrario, los alimentos se encarecieron un 1,9 % en términos interanuales en el primer mes del año, dos décimas más, y eso a causa de los productos frescos.

El INSEE precisó que la inflación armonizada de Francia, la que se utiliza para las comparaciones con los otros países europeos, se quedó en el 0,4 %, comparada con el 0,7 % en diciembre. Ese nivel no había sido tan bajo desde finales de 2020. EFE

