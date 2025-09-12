La inflación interanual en Francia se reduce una décima en agosto, al 0,9 por ciento

(Corrige la fecha)

París, 12 sep (EFE).- La inflación interanual en Francia bajó una décima en agosto al 0,9 %, esencialmente por una disminución de los precios de la energía, indicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) al publicar las cifras mensuales definitivas.

Los precios se aceleraron en agosto, tras subir un 0,2% en julio, debido principalmente al incremento registrado en los productos manufacturados (1,3% tras el -2,4% de julio), en particular los precios de la ropa y el calzado (5,6% tras el -9,3% en julio) por el fin de las rebajas de verano, informó el INSEE en un comunicado.

También destaca el aumento de los precios de los servicios (0,2% tras el 1,3% en julio) y de los alimentos, en un 0,3% tras mantenerse estables, precisó el INSEE.

Por el contrario, los precios de la energía disminuyeron (-0,2% tras el +0,9% de julio) y los precios del tabaco volvieron a mantenerse estables.

El índice de precios armonizado en Francia, que es el que se utiliza para las comparaciones con otros países europeos, el INSEE lo fijó en el 0,8 % en agosto, una décima menos que el anterior. EFE

