La inflación interanual en Francia subió tres décimas en septiembre al 1,2 %

París, 15 oct (EFE).- La inflación interanual en Francia se situó en el 1,2 % en septiembre, tres décimas más que en agosto, sobre todo por la aceleración de los precios de los servicios y un retroceso menos marcado en la energía.

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que publicó este miércoles los datos mensuales definitivos, precisó que el incremento de los servicios entre septiembre de 2024 y el mismo mes de este año fue del 2,4 %, un incremento de tres décimas.

En el caso de la energía, el descenso interanual fue del 4,4 % en septiembre, cuando en agosto había sido del 6,2 %.

Los precios de los alimentos subieron un poco más, en concreto un 1,7 % (una décima más), mientras los de los productos manufacturados disminuyeron y a un ritmo superior, un 0,4 % frente al 0,3 % entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

El índice de inflación armonizada de Francia, que sirve para establecer comparaciones a nivel europeo, se situó en el 1,1 % en septiembre, tres décimas más que en agosto. EFE

