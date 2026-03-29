La inflación interanual en Irán roza el 72 % en medio de la guerra

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Teherán, 29 mar (EFE).- La inflación interanual en Irán se disparó al 71,8 % entre los meses de febrero y marzo en comparación con el mismo periodo de 2025, en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos que comenzó hace 30 días, mientras que, en el caso de alimentos y bebidas, la cifra ha registrado un alza del 112 %.

“Los hogares del país gastaron en promedio un 71,8 % más en el mes de Esfand (del calendario iraní, que comprende del 20 de febrero al 20 de marzo) que en el mismo periodo del año pasado para adquirir un conjunto idéntico de bienes y servicios”, informó este domingo el Centro de Estadísticas de Irán.

Según ese organismo, esto supone un aumento de 3,7 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior.

El mayor incremento de la inflación interanual se ha registrado en alimentos y bebidas, superando el 112,5 % en el mismo periodo.

Asimismo, la tasa de inflación anual alcanzó el 50,6 %, lo que supone un aumento de 3,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, cuando se situó en el 47,5 %.

Estos datos se producen tras un mes de guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.

La mala situación económica en Irán fue el detonante de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre el 28 de diciembre y el 11 de enero, las cuales fueron sofocadas con una violenta represión estatal que, según el balance oficial, causó la muerte de 3.117 personas.

Sin embargo, la relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló a mediados de marzo que al menos 7.000 personas murieron en la represión de las protestas, indicando que la cifra “podría llegar a las 17.000”, ya que hay otras 10.000 posibles víctimas aún no identificadas. EFE

ash/psh