La inflación interanual frena su escalada en Alemania y se sitúa en el 2,6 % en mayo

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Berlín, 12 jun (EFE).- La tasa de inflación interanual en mayo fue del 2,6 % en Alemania, un porcentaje levemente inferior a los registrados en abril (2,9 %) y marzo (2,7 %), según confirmó este viernes en un comunicado la Oficina Federal de Estadística (Destatis) el dato avanzado el mes pasado.

Destatis también confirmó en sus cálculos que, respecto a abril, los precios al consumo se redujeron un 0,2 %, en un contexto marcado por los efectos económicos de la guerra en Irán, que ha encarecido los costes energéticos.

De hecho, el organismo estadístico germano señaló que en mayo, el alza de los precios de los productos energéticos fue de un 6,6 %, resultado de la evolución del precio del mercado del petróleo como consecuencia de la guerra de Irán.

«Los precios de la energía se mantuvieron en niveles elevados como consecuencia de la guerra con Irán, aunque es probable que la bonificación en el precio de la gasolina, vigente desde principios de mayo, haya atenuado la subida de los precios», dijo Ruth Brand, presidenta de Destatis, al aludir a una de las medidas económicas del Gobierno que lidera el canciller Friedrich Merz.

Desde el pasado 1 de mayo, el impuesto a los combustibles se redujo temporalmente en Alemania a 17 céntimos por litro, una medida lanzada como parte de las respuestas del Ejecutivo germano a los efectos económicos de la guerra en Irán.

También subieron en mayo los precios de los alimentos, que experimentaron un repunte del 0,4 % interanual, aupados por el alza de productos como el pescado, productos pesqueros y el marisco, cuyo coste subió un 3,7 %.

Por otra parte, bajaron sensiblemente los precios de las materias grasas y aceites para cocinar, cuyos precios bajaron un 15,3 %, con un descenso destacado de la mantequilla (29,1 %) y del aceite de oliva (6,5 %).

La inflación subyacente, que se calcula sin considerar productos energéticos y alimentos, fue en Alemania del 2,5 % en mayo.

El IPC armonizado para Alemania, que se calcula con criterios comunitarios, experimentó un retroceso del 0,1 % en mayo respecto a abril, y se quedó en un 2,7 %. EFE

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