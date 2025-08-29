The Swiss voice in the world since 1935

La inflación interanual subió en agosto en Alemania al 2,2 %, según datos adelantados

Berlín, 29 ago (EFE).- La inflación interanual en Alemania subió en agosto al 2,2 %, según la estimación provisional publicada este viernes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), en lo que supone la primera subida en lo que va de año.

Respecto al mes anterior, la inflación creció en un 0,1 %.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de alimentos y de la energía, se situó en agosto en el 2,7 %, el mismo nivel que el mes anterior, según los datos difundidos por Destatis.

Los precios de los servicios se mantuvieron en un 3,1 %, al igual que el mes anterior.

Los precios de la energía siguieron bajando en agosto, con una contracción del 2,4 %, mientras que los alimentos subieron en un 2,5 %.

El IPC armonizado para Alemania, que se calcula con criterios comunitarios, se elevó en agosto en un 2,1 % en términos interanuales -más que la subida del 1,8 % en julio- y subió un 0,1 % con respecto al mes anterior -menos que el 0,4 % de julio-.

Los datos definitivos para agosto se publicarán el próximo 12 de septiembre precisó Destatis en su comunicado. EFE

