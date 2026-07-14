La inflación internanual en EEUU bajó al 3,5 % en junio debido a caídas en la energía

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Washington, 14 jul (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. bajó siete décimas hasta el 3,5 % en junio, tras la caída en los precios de la energía y se situó por debajo del 3,7 % pronosticado de los analistas, que preveían una moderación del repunte inflacionario impulsado por el alza del combustible tras la guerra con Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, bajó al 2,6 %, tres décimas menos que en mayo, informó este martes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). EFE

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