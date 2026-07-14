The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

La inflación internanual en EEUU bajó al 3,5 % en junio debido a caídas en la energía

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 14 jul (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. bajó siete décimas hasta el 3,5 % en junio, tras la caída en los precios de la energía y se situó por debajo del 3,7 % pronosticado de los analistas, que preveían una moderación del repunte inflacionario impulsado por el alza del combustible tras la guerra con Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, bajó al 2,6 %, tres décimas menos que en mayo, informó este martes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). EFE

ygg/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR