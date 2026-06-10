La inflación internanual en EEUU se disparó al 4,2 % en mayo por la subida de la energía

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Washington, 10 jun (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se disparó en mayo hasta un 4,2 % interanual, el nivel más alto desde abril de 2023 y a tono con los pronósticos del mercado, que preveían la continuación de una tendencia al alza impulsada por el encarecimiento de la energía debido a la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos aumentó al 2,9 %, una décima más que en abril, informó este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). EFE

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