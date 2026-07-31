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La inflación repunta ligeramente en julio en la eurozona, al 2,9% interanual

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La inflación repuntó ligeramente en julio en la eurozona, alcanzando un 2,9% interanual frente al 2,8% del mes pasado, según una primera estimación de Eurostat publicada el viernes. 

Este leve aumento, vinculado principalmente a un recrudecimiento de las tensiones sobre los precios de la energía debido al conflicto en Oriente Medio, se ajusta a las previsiones de los economistas encuestados por Bloomberg.

fpo/mad/abx/mmy/dbh

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