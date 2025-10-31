La inflación se modera en Italia en octubre hasta el 1,2 % interanual

(Corrige el mes en el segundo párrafo)

Roma, 31 oct (EFE).- La inflación se moderó en octubre en Italia hasta el 1,2 % interanual, cuatro décimas menos que en septiembre (1,6 %), según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

En términos intermensuales, los precios bajaron un 0,3 % respecto a septiembre.

La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, se quedó en el 2 % en octubre, sin variaciones respecto a septiembre.

La subida anual de los precios de los bienes se modera (del 0,6 % al 0,2 %), mientras que el de los servicios se mantiene estable (en el 2,6 %).

Los precios de los productos alimenticios, para el cuidado del hogar y de la persona se desaceleran (del 3,1 % al 2,3 %).

También se aprecia una disminución de los precios de los productos energéticos regulados (-6,7 %), los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal (-1,2 %) y los productos energéticos no regulados (-0,8 %),

La inflación prevista para 2025 es del 1,6 % para el índice general y del 2,0 % para la subyacente.

En octubre, la tasa de variación anual de los precios de la llamada ‘cesta de la compra’ disminuyó hasta el 2,3 %, frente al 3,1 % del mes pasado. EFE

