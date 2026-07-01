La inflación se ralentizó en junio en la zona euro, al 2,8% interanual

afp_tickers

Compartir

1 minuto

La inflación frenó en junio en la zona euro y se situó en un 2,8% interanual, frente al 3,2% del mes de mayo, según datos publicados este miércoles por la agencia europea de estadísticas, Eurostat.

Según esta primera estimación, los precios al consumo se ralentizaron claramente siguiendo la tendencia de los precios de la energía y los servicios.

Los precios de la energía escalaron en la primavera boreal debido al conflicto en Oriente Medio, que provocó el práctico cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitan los hidrocarburos del Golfo.

En detalle, los precios de la energía se anotaron en junio una subida interanual del 8,7%, más de dos puntos por debajo del guarismo de mayo (10,8%).

En el sector servicios, los precios siguieron subiendo un 3,2% en junio, tres décimas por debajo del dato de mayo.

La inflación también fue inferior en el apartado comida, alcohol y tabaco -un 1,6%, tres décimas menos que en mayo-, mientras que los bienes industriales se mantuvieron en +0,9%.

fpo/jca/avl/dbh