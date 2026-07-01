The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

La inflación se ralentizó en junio en la zona euro, al 2,8% interanual

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

La inflación frenó en junio en la zona euro y se situó en un 2,8% interanual, frente al 3,2% del mes de mayo, según datos publicados este miércoles por la agencia europea de estadísticas, Eurostat.

Según esta primera estimación, los precios al consumo se ralentizaron claramente siguiendo la tendencia de los precios de la energía y los servicios.

Los precios de la energía escalaron en la primavera boreal debido al conflicto en Oriente Medio, que provocó el práctico cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitan los hidrocarburos del Golfo.

En detalle, los precios de la energía se anotaron en junio una subida interanual del 8,7%, más de dos puntos por debajo del guarismo de mayo (10,8%).

En el sector servicios, los precios siguieron subiendo un 3,2% en junio, tres décimas por debajo del dato de mayo.

La inflación también fue inferior en el apartado comida, alcohol y tabaco -un 1,6%, tres décimas menos que en mayo-, mientras que los bienes industriales se mantuvieron en +0,9%.

fpo/jca/avl/dbh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR