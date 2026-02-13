La inflación se situó en enero en el 0,4 % en República Dominicana impulsada por alimentos

Santo Domingo, 13 feb (EFE).- La tasa de inflación mensual en la República Dominicana se situó en el 0,4 % en enero, lo que llevó la interanual al 4,98 %, impulsada por el alza de precios de los alimentos, informó este viernes el Banco Central del país caribeño.

Según el emisor, la variación del IPC mensual se explica principalmente por los incrementos registrados en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, el cual aportó el 45,68 % de la inflación observada en enero e incrementó su precio un 0,68 % .

Además, en la inflación también tuvieron influencia los gastos en restaurantes y hoteles, que subieron un 1,13 %, educación (1,79 %), bienes y servicios diversos (0,34 %) y vivienda (0,26 %).

Por el contrario, los precios en el grupo de transporte disminuyeron un 0,28 %, contribuyendo a atenuar la magnitud del crecimiento del índice general, indicó la entidad.

Por su parte, la inflación subyacente interanual se situó en un 4,89 %. Este indicador excluye artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

La inflación cerró en 4,95 % en el 2025 en la República Dominicana, dentro de los parámetros del programa monetario de 4,0 % ± 1,0 % por 32 meses consecutivos. EFE

